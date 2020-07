Frosinone, “predatori” nel sacco: così la banda dei rumeni razziava in tutta la provincia. Furti per circa 350mila euro (Di martedì 14 luglio 2020) Alle prime luci dell’alba gli agenti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo e i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Frosinone, a conclusione di una prolungata e articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione a nove misure cautelari personali a carico di altrettanti indagati emesse dal Gip del Tribunale di Frosinone: 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 4 divieti di dimora nella provincia di Frosinone. Un’operazione imponente, alla quale è stato dato il nome di “Predator” con riferimento al modo di delinquere della banda. A tutti gli indagati è stato contestato, a vario titolo e in concorso, il reato di “Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi delitti di furto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frosinone, “predatori” nel sacco: così la banda dei rumeni razziava in tutta la provincia. Furti per circa 350mila … -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone “predatori”