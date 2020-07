Francesco Monte, la sua canzone in uscita: ecco il video in anteprima (Di martedì 14 luglio 2020) Questo articolo Francesco Monte, la sua canzone in uscita: ecco il video in anteprima è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sta per uscire la prima canzone di Francesco Monte, al suo esordio nel mondo della musica: il ragazzo ha pubblicato un estratto in anteprima su Instagram. Francesco Monte sta per esordire con la sua prima e inedita canzone, in uscita il 17 luglio. L’influencer ex gieffino sembra voler dare una svolta alla sua carriera seguendo … Leggi su youmovies

UcidSezLecco : RT @teleunica: La nuova via del Ragni I Ragni di Lecco mettono la loro firma su una delle pareti più impervie del Monte Bianco. Matteo Del… - Scaccabaro : RT @teleunica: La nuova via del Ragni I Ragni di Lecco mettono la loro firma su una delle pareti più impervie del Monte Bianco. Matteo Del… - teleunica : La nuova via del Ragni I Ragni di Lecco mettono la loro firma su una delle pareti più impervie del Monte Bianco. M… - zazoomnews : Francesco Monte debutta come cantante: in uscita il suo primo singolo VIDEO - #Francesco #Monte #debutta #cantante… - sbronzodiriace_ : Ma da quando Francesco Monte canta? -