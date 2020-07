Dovizioso tra il rebus futuro e quel titolo tanto inseguito: può essere l’anno giusto per lui? (Di martedì 14 luglio 2020) Se c’è un pilota che in questi anni ha perlomeno provato a far vacillare il regno incontrastato di Marc Marquez in MotoGP, quel qualcuno è Andrea Dovizioso. Il forlivese arriva da tre stagioni chiuse al secondo posto dietro al campione spagnolo, ed è ormai da diverse stagioni che si è preso il ruolo di rivale del numero 93, il quale però ha faticato solamente nel 2017, quando Dovi lo ha messo alle strette fino all’ultimissimo Gran Premio. Il ducatista non arriva troppo bene a questa stagione particolare. L’accordo per il rinnovo con la casa di Borgo Panigale non è ancora arrivato, cosa che rende Dovizioso l’unico tra i big del Mondiale a non avere ancora un futuro scritto. Questa situazione può rendere più faticoso concentrarsi in vista ... Leggi su sportface

