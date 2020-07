Coronavirus, diminuiscono i contagi: 114 in 24 ore (ieri erano 169), ma continua l’aumento dei morti: altri 17 (ieri erano 13) – Il bollettino della Protezione Civile (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)Il bollettino del 14 luglio Nelle ultime 24 ore in Italia sono state contagiate da Coronavirus 114 persone, il totale dei casi sale così a 243.344, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. ieri i nuovi contagi erano stati 169, due giorni fa erano 234. Nel nostro Paese sono morte altre 17 persone, il totale dei decessi aumenta così a 34.984. ieri erano state registrate 13 vittime, due giorni fa erano 9. Scendono a 12.919 gli attualmente positivi, ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - Open_gol : Coronavirus, diminuiscono i contagi: 114 in 24 ore (ieri erano 169), ma continua l’aumento dei morti: altri 17 (ier… - LaPresse_news : Coronavirus, diminuiscono i contagi in Italia: 17 le vittime, 4 più di ieri - AnsaVeneto : Coronavirus:Veneto,forte aumento persone in isolamento, +129. In 24 ore 9 nuovi casi positivi, diminuiscono i ricov… - ademofonti : RT @tg2rai: #Coronavirus, diminuiscono i contagi in #Italia, ma in lieve aumento le vittime, 13 in 24 ore. Allarme per i focolai nei #Balca… -