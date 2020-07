Conte in ginocchio dalla Merkel: “Giusto che Ue controlli come spendiamo i soldi” (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – A conclusione del suo tour europeo in vista del Consiglio Ue del 17 e 18 luglio, Giuseppe Conte incontra Angela Merkel in Germania e capitola su tutta la linea. E lo fa pure con convinzione e slancio entusiastico. Sì, perché in sostanza il premier dopo aver preso più porte in faccia sul Recovery fund, compresa quella della cancelliera, per chiudere in bellezza sul fronte dei soldi Ue che l’Italia vorrebbe chiedere ha detto che è giustissimo avere tutti i controlli del caso su come verrebbero spesi i fondi. Insomma – è questa la linea di Conte -, ben venga la Troika una volta attivato il Mes (perché anche se non viene nominato, di questo si parla). Ma andiamo per ordine. Il premier si arrende alle condizioni della Germania e della ... Leggi su ilprimatonazionale

