Bonus adeguamento del 60% anche per computer e software per lo smart working: a chi spetta, come ottenerlo, requisiti (Di martedì 14 luglio 2020) Il Bonus adeguamento degli ambienti di lavoro può essere usato anche per le spese che fanno riferimento a software o computer utili per lo smart working: è questa l’importante news che rientra nella circolare n. 20/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 luglio 2020. Ma in che cosa consiste? come si procede, e a chi spetta questo particolare Bonus adeguamento? E a quanto ammonta? Bonus adeguamento del 60% per computer e software per smart working: come funziona, come averlo Un Bonus adeguamento ... Leggi su italiasera

