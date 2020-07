Avvocato si cancella dalla cassa: no al rimborso di contributi integrativi e maternità (Di martedì 14 luglio 2020) rimborso contributi anni di iscrizione all'alboRimborsabili i contributi integrativi e di maternità?contributi integrativi e di maternità non restituiti data natura solidaristicarimborso contributi anni di iscrizione all'alboTorna suCon la sentenza n. 14883/2020 (sotto allegata) la cassazione sancisce che, nel caso in cui un Avvocato si cancella dalla cassa per assenza di continuità professionale ha diritto ad ottenere il rimborso dei contributi soggettivi non dovuti, ma non di quelli integrativi e di maternità, stante la loro natura solidaristica. Il giudice di primo grado accoglie ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Avvocato si cancella dalla cassa: no al rimborso di contributi integrativi e maternità… - 3rachenle : @atgeniusIab cancella o chiamo il mio avvocato -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocato cancella Video razzista, l'avvocato: «Quel video non andava diffuso, Marco si scusa con tutti Unione Monregalese Avvocato si cancella dalla cassa: no al rimborso di contributi integrativi e maternità

Con la sentenza n. 14883/2020 (sotto allegata) la Cassazione sancisce che, nel caso in cui un avvocato si cancella dalla cassa per assenza di continuità professionale ha diritto ad ottenere il rimbors ...

"Stato d'emergenza? Basta". Virologi smascherano Conte

Non si placano le polemiche dopo la notizia secondo la quale il premier Giuseppe Conte sarebbe intenzionato a prorogare lo stato di emergenza Covid fino al 31 dicembre 2020. Raggiunto dai giornalisti ...

Con la sentenza n. 14883/2020 (sotto allegata) la Cassazione sancisce che, nel caso in cui un avvocato si cancella dalla cassa per assenza di continuità professionale ha diritto ad ottenere il rimbors ...Non si placano le polemiche dopo la notizia secondo la quale il premier Giuseppe Conte sarebbe intenzionato a prorogare lo stato di emergenza Covid fino al 31 dicembre 2020. Raggiunto dai giornalisti ...