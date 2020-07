Anticipazioni turche Daydreamer: Sanem e Can finalmente si baciano sapendo di baciarsi (Di martedì 14 luglio 2020) Ormai non manca molto a vedere il primo, vero bacio tra Sanem e Can: quello che saranno entrambi consapevoli di darsi; senza che la ragazza abbia più dubbi che il suo “Albatros” sia proprio Can! Il fatidico momento avverrà nella loggia del teatro dove i due giovani si sono baciati al buio la prima volta al gala dell’azienda di Divit senza conoscere l’uno l’identità dell’altra! Prima, però, dovranno superare una serie di ostacoli, il primo dei quali è rappresentato da Polen. Anticipazioni turche Daydreamer: Sanem sfida Polen Sanem sarà sempre più determinata a conquistare Can. Organizzerà una festa per il compleanno di Polen, ma il suo scopo sarà fare in modo che questa trascorra il minor ... Leggi su pianetadonne.blog

SimbariLuca : #DayDreamerItalia, anticipazioni turche: Il 'primo' bacio tra #Can e #Sanem... non al buio. Nelle prossime puntate… - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni Turche: Aylin mette Polen contro Sanem - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni puntate turche con sub ita: Can, Sanem e Levent gelosia - NOTIZIEWEBLIVE : #Daydreamer anticipazioni puntate turche con sub ita: Can, Sanem e Levent gelosia - #video - infoitcultura : DayDreamer anticipazioni turche: Sanem nasconde la relazione con Can -