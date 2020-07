Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan sul set con la mamma: l’esordio come attrice (Di martedì 14 luglio 2020) Anna Lou Castoldi, la figlia di Asia Argento e Morgan, debutta come attrice. A soli 19 anni è la protagonista di Aelektra, fashion film evento di Antonio Grimaldi Couture, realizzato proprio insieme ad Asia Argento e presentato in occasione della Haute Couture On Line di Parigi. Il videoclip, che presenta la collezione haute couture Autunno Inverno 2020/21, si ispira al mito di Elettra raccontato nell’omonima tragedia di Euripide, simbolo del rapporto tra madre e figlia. Ad annunciare il progetto è stata proprio Asia che su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae sul set con la figlia Anna Lou. “ÆLEKTRA, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

