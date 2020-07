Trasporto pubblico a domicilio per persone con disabilità e anziani, consegnati i nuovi mezzi al Comune di Pomezia (Di lunedì 13 luglio 2020) Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna al Comune di Pomezia dei nuovi mezzi di Trasporto per disabili e anziani con difficoltà di spostamento. Due veicoli da 5 posti attrezzati per il Trasporto disabili, in comodato d’uso gratuito al Comune, finanziati grazie a spazi pubblicitari di imprese e attività commerciali del territorio. Il progetto, sponsorizzato dalla società I Progetti del Cuore, consente ai cittadini, dai bambini agli adulti, di effettuare spostamenti in completa autonomia per raggiungere strutture sanitarie, socio-assistenziali e riabilitative. “Voglio ringraziare personalmente – ha detto il Sindaco Adriano Zuccalà – tutte le aziende che hanno permesso con le loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

“Dall’avvio, lo scorso febbraio, del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale, gestito da Trotta Bus Services S.p.A, sono oltre 34.000 i biglietti venduti, di cui 26.420 presso i punti vendita ...

Migliorare l’esperienza dei viaggiatori e favorire un risparmio da parte degli operatori del settore trasporti riducendo i costi di gestione del denaro contante: arriva anche a Torino la possibilità d ...

