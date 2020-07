Tottenham choc: ucciso a colpi di arma da fuoco il fratello di Aurier (Di lunedì 13 luglio 2020) (ANSA) - PARIGI, 13 LUG - Christopher Aurier, fratello del calciatore ivoriano Serge Aurier, del Tottenham, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina all'alba a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. Leggi su tuttonapoli

Grave lutto per Serge Aurier, calciatore ivoriano del Tottenham e capitano della sua Nazionale: il fratello Cristopher questa mattina all'alba è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Tolosa, nel sud ...

