Stasera in tv | 13 luglio 2020 | Sopravvissuti, con Margot Robbie (Di lunedì 13 luglio 2020) Lunedì 13 luglio, in prima serata alle ore 21.04 su Canale 20, andrà in onda il film Sopravvissuti, con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Eyofor. Il film Sopravvissuti, diretto da Craig Zobel, con Chris Pine (presto impegnato nel remake de Il santo), Margot Robbie (splendida protagonista di Birds of prey), Chiwetel Eyofor, andrà in … L'articolo Stasera in tv 13 luglio 2020 Sopravvissuti, con Margot Robbie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyArte : Nasceva il 12 luglio del 1884 #AmedeoModigliani, considerato uno dei più grandi artisti del XX secolo. Lo ricordiam… - SkyArte : Nasceva a Soncino il 13 luglio 1933 Piero Manzoni. Ha dato vita a una delle parabole artistiche più rivoluzionarie… - Italpress : RT @RegioneLazio: La rassegna 'R-estate a Torbella - Notti di cinema in piazza' da stasera fino al 26 luglio riaccende le luci dell'arena d… - italianipocket : Pensare che io stasera sarei dovuta essere al mitico ballo dei #pompieri! ???? Ecco quello che ci perdiamo quest'anno… - gvrejubi : RT @acertainwinter: il nuovo album del cantante romano, 'Hinata nun fa il boke stasera', uscirà il 20 luglio 2020 -