Spirits Selection: evento confermato dal 30 ottobre al 1 novembre 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Ufficializzate le date del prestigioso concorso Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles che si terrà anche in questo 2020 dal 30 ottobre al 1 novembre. La 21° edizione di Spirits Selection avrebbe dovuto svolgersi ad agosto nella città di Barranquilla, in Colombia. Tuttavia a fronte all’emergenza Covid-19 ed alla situazione della pandemia che in Sud America è ancora preoccupante gli organizzatori hanno deciso di trasferire il concorso a Bruxelles, in Belgio, per garantire la valutazione dei campioni registrati senza compromettere le regole di degustazione. Ovviamente – ha affermato Thierry Heins, direttore della selezione degli alcolici – applicheremo rigide norme igieniche per garantire che le degustazioni si ... Leggi su winemag

AssoDistil : ?? Il #concorso #internazionale di #superalcolici #SpiritsSelection by Concours Mondial de #Bruxelles si terrà quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Spirits Selection Spirits Selection: evento confermato dal 30 ottobre al 1 novembre 2020 WineMag.it