Saldi in Campania, arriva l’ok alla data anticipata (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ok ad anticipare la data dei Saldi in Campania. Approvata all’unanimità in Consiglio regionale la mozione per far partire immediatamente la stagione degli sconti. Una questione che tiene banco da giorni con le associazioni di categoria sul piede di guerra dopo la decisione di dare il via ai Saldi solo il 1 agosto. Troppo tardi, secondo molti esercenti, con i negozi messi in ginocchio dal Covid-19. In tanti a chiedere per questo motivo di dare respiro al commercio e all’economia con l’avvio anticipato ai Saldi per invogliare i cittadini agli acquisti. La mozione presentata dal M5s e votata oggi in Consiglio dovrà essere ora attuata dalla giunta regionale. L'articolo Saldi in ... Leggi su anteprima24

Scisciano : Campania, saldi in anticipo. Ciarambino (M5S):”Nostra mozione approvata all’unanimità”: La candidata alla presidenz… - bassairpinia : CAMPANIA. M5S,Ciarambino: “Saldi in anticipo, nostra mozione approvata all’unanimità” - - arcocielo : RT @val_ciarambino: La Regione Campania faccia partire al più presto la stagione dei saldi. Ritardare rischia di dare un colpo di grazia a… - dome2727 : RT @val_ciarambino: La Regione Campania faccia partire al più presto la stagione dei saldi. Ritardare rischia di dare un colpo di grazia a… - gabelmanu : RT @val_ciarambino: La Regione Campania faccia partire al più presto la stagione dei saldi. Ritardare rischia di dare un colpo di grazia a… -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi Campania Saldi 2020 Campania, quando iniziano i saldi estivi a Napoli e in Campania Donne sul Web M5S, Ciarambino: “Saldi in anticipo in Campania, mozione approvata all’unanimità”

“Oggi abbiamo conseguito un risultato fondamentale per la ripresa dell’economia nella nostra regione, grazie al quale possiamo dare una speranza concreta a tantissime piccole imprese in seria difficol ...

La Reggia outlet, aspettando i saldi ecco i trend dell'estate

Anche i tanti ambiti e attesi saldi estivi cambiano rotta e partono ufficialmente il primo agosto in gran parte delle regioni italiane, Campania inclusa. Alla Reggia Designer Outlet e in tutti gli ...

“Oggi abbiamo conseguito un risultato fondamentale per la ripresa dell’economia nella nostra regione, grazie al quale possiamo dare una speranza concreta a tantissime piccole imprese in seria difficol ...Anche i tanti ambiti e attesi saldi estivi cambiano rotta e partono ufficialmente il primo agosto in gran parte delle regioni italiane, Campania inclusa. Alla Reggia Designer Outlet e in tutti gli ...