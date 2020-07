Riapre la piscina Colletta e i vigili devono subito intervenire (Di lunedì 13 luglio 2020) Prima domenica di apertura per la piscina Colletta, dove numerose persone hanno trascorso la giornata di festa. Nessun problema per quel che riguarda le regole del distanziamento sociale legate al Coronavirus. Tuttavia si sono resi necessari alcuni interventi dei vigili urbani. Nel pomeriggio nei confronti di due persone che stavano infastidendo altri bagnanti. Gli agenti hanno invitato i due giovani a modificare il loro comportamento e hanno riscontrato che uno dei due era privo dei documenti che ne permettessero l’identificazione. L’uomo, un ventenne di nazionalità tunisina, è stato accompagnato nel Comando di via Bologna, dove è stato successivamente identificato e indagato in stato di libertà. Nella notte invece è stato il custode della piscina a chiamare la ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Torino: Riapre la piscina Colletta e i vigili devono subito intervenire - MutiLeonilde : RT @ComunediAprilia: Da domani riapre la piscina comunale ad Aprilia. Ingressi solo su prenotazione per consentire distanze di sicurezza e… - ComunediAprilia : Da domani riapre la piscina comunale ad Aprilia. Ingressi solo su prenotazione per consentire distanze di sicurezza… - TelestenseTg : Riapre il 24 luglio la piscina di via Bacchelli - MincioeDintorni : PISCINA DUGONI RIAPRE AL PUBBLICO DOMENICA 12 LUGLIO -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre piscina Riapre la Piscina di Ceva Unione Monregalese Le piscine non riaprono, il gestore va via. Serve un’impresa per tornare in vasca

La Livorno del nuoto rischia di restare senz’acqua. Perché le piscine, salvo un’impresa, non riapriranno di qui a breve. Il colpo finale, dopo che le tre vasche (l’olimpionica Camalich ...

Mantova, pochi bagnanti e senza bar: la piscina Dugoni riapre in salita

Il gestore dell'impianto comunale, Sport Management: «La gente ha ancora paura ad andare nei luoghi pubblici» Qualche lamentela anche per spogliatoi e bagni, ma poi la voglia d’estate prevale MANTOVA.

La Livorno del nuoto rischia di restare senz’acqua. Perché le piscine, salvo un’impresa, non riapriranno di qui a breve. Il colpo finale, dopo che le tre vasche (l’olimpionica Camalich ...Il gestore dell'impianto comunale, Sport Management: «La gente ha ancora paura ad andare nei luoghi pubblici» Qualche lamentela anche per spogliatoi e bagni, ma poi la voglia d’estate prevale MANTOVA.