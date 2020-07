Psg, Tuchel teme l’Atalanta: “Ho guardato partita contro la Juventus. Sarà gara molto difficile per noi” (Di lunedì 13 luglio 2020) Non lo dice apertamente, ma Thomas Tuchel ha molta considerazione dell'Atalanta in vista della gara del suo Paris Saint-Germain in Champions League. Il sorteggio di Coppa ha stabilito che i campioni di Francia sfideranno la Dea nei quarti di finale della competizione per quella che si annuncia una gara molto avvincente. Tornati in campo dopo lo stop al campionato, per la prima amichevole post coronavirus, i parigini hanno dominato e vinto per 9-0 in casa del Le Havre. L'allenatore ha voluto parlare degli impegni che aspettano i suoi da qui alla fine della stagione.Tuchel: "contro l'Atalanta sarà difficile"caption id="attachment 990535" align="alignnone" width="630" De Roon Juventus-Atalanta (getty images)/captionIntervistato dopo la ... Leggi su itasportpress

