Palermo in ansia: senza il “Renzo Barbera” per la Serie C. Si cercano soluzioni alternative (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Palermo rischia di restare senza stadio in vista della prossima stagione sportiva. La società di Viale del Fante potrebbe perdere la concessione della struttura, e adesso si valutano soluzioni alternative.IL "RENZO BARBERA"caption id="attachment 991309" align="alignnone" width="594" Renzo Barbera (getty images)/captionIl "Renzo Barbera" a partire dalla prossima stagione potrebbe non essere più la casa del Palermo. Lo stadio è di proprietà comunale e fino a questo momento è stato concesso alla società rosanero in base ad una concessione siglata nel 2011, che imponeva un canone conseguente alla categoria e agli incassi di quel Palermo. Adesso la situazione è cambiata: la nuova società non fattura più quanto un club ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ansia Palermo in ansia: senza il “Renzo Barbera” per la Serie C. Si cercano soluzioni alternative ItaSportPress Entro l’anno la carta di credito pensata per i transgender

Sono questi i motivi che hanno spinto molti individui transgender e di genere non binario a rinunciare al cambiamento del nome o del genere, avendo già vissuto esperienze che hanno generato ansia e ...

VIDEO | Prima proiezione al pubblico de "La nostra strada", le vampe e i quartieri popolari al Sole Luna

Storie dal mondo, giovani registi e tante anteprime nazionali. Sarà un weekend ricco di proiezioni e ospiti, quello che inizia domani e che porterà alla scelta, domenica, dei vincitori del XV Sole Lun ...

