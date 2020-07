Napoli, accelerata per Boga del Sassuolo: anche Under pista calda (Di lunedì 13 luglio 2020) Questo finale di stagione sta mettendo in luce ancora una volta la straordinaria importanza ricoperta da José Maria Callejon all’interno dello scacchiere tecnico tattico del Napoli. Come risaputo, il matrimonio tra lo spagnolo ed il club azzurro è ormai giunto a termine, con il ragazzo di Mitril che si svincolerà in automatico a fine stagione. … L'articolo Napoli, accelerata per Boga del Sassuolo: anche Under pista calda Leggi su dailynews24

