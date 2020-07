Milan, Lipsia interessato a Franck Kessie: possibile offerta in arrivo (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Lipsia avrebbe messo nel mirino Franck Kessie. L’ivoriano è indubbiamente una delle pedine fondamentali del Milan che tanto bene sta facendo dalla ripresa del campionato. Le sue prestazioni non sono certo passate inosservate, soprattutto al Lipsia. Secondo quanto riportato da La Repubblica il club tedesco sarebbe interessato al calciatore rossonero per la stagione 2020/2021 e nelle prossime settimane potrebbe fare un’offerta al Milan. Leggi su sportface

AntoVitiello : #Demme:'Rangnick potrebbe portare tante novità. E' un perfezionista, cerca di tirare sempre fuori il meglio dai cal… - AndreaPropato : Il #Milan è sempre sulle tracce di #Koch, difensore del #Friburgo, che piace anche a Lipsia e Tottenham. Prezzo del… - sportli26181512 : Milan, il Lipsia piomba su Kessie: Secondo quanto riferito da Repubblica, Franck Kessie è finito nel mirino del...… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @DieRotenBullen vogliono acquistare #Kessie - #ACMilan #Milan #weareacmilan #SempreMilan… - uccellinoMilan : @Marco77018284 Rangnick, come al Lipsia, lavorerà in sinergia con Moncada, Almstad e soci. Il Milan sta lavorando s… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Lipsia Repubblica - Milan, il Lipsia vuole Kessie Milan News Nuova pretendente per un pallino di Gattuso: Lipsia su Kessie

Franck Kessie è uno dei calciatori del Milan più in forma da quando è ripreso il campionato ... segue con interesse la situazione del centrocampista che sarebbe ore finito nel mirino del Lipsia: lo ...

Milan, su Kessie adesso c’è anche il Lipsia

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista ivoriano è diventato un obiettivo del Lipsia. Sarebbe sicuramente un’esperienza importante per il centrocampista ex Atalanta ...

Franck Kessie è uno dei calciatori del Milan più in forma da quando è ripreso il campionato ... segue con interesse la situazione del centrocampista che sarebbe ore finito nel mirino del Lipsia: lo ...Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Repubblica, il centrocampista ivoriano è diventato un obiettivo del Lipsia. Sarebbe sicuramente un’esperienza importante per il centrocampista ex Atalanta ...