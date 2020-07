Mai così pochi figli dall’Unità d’Italia. I dati Istat mostrano un Paese sempre più vecchio (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – In Italia non si fanno più figli. Tanto che oggi l’Istat segna un nuovo minimo storico di nascite dall’Unità d’Italia nel 2019. Gli iscritti in anagrafe per nascita sono appena 420.170, con una diminuzione di oltre 19mila unità rispetto all’anno precedente (-4,5%). Il calo si registra su tutto il territorio ma è più accentuato al centro (-6,5%). Sono i numeri allarmanti del bilancio demografico nazionale diffuso dall’Istat, secondo cui mentre gli italiani invecchiano sempre più, gli immigrati continuano a fare figli. In 5 anni oltre mezzo milione di italiani in meno Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia è di 60 milioni 244.639 persone, quasi 189mila in meno rispetto all’inizio ... Leggi su ilprimatonazionale

