Maddie McCann scomparsa in Portogallo nel 2007: la polizia ispeziona tre pozzi in Algarve (Di lunedì 13 luglio 2020) Proseguono le indagini sulla scomparsa della piccola Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce il 3 maggio 2007 mentre era nel resort Praia da Luz, in Portogallo, insieme ai genitori. Nelle scorse settimane la procura tedesca ha dichiarato che “ci sono prove” che la piccola sia morta, ma a continuare le ricerche è la polizia portoghese che, nell’ambito delle indagini, ha ispezionato tre pozzi abbandonati nella regione di Algarve. Secondo quanto riportano i media britannici, squadre di poliziotti e sommozzatori hanno ispezionato per otto ore i pozzi – il più grande dei quali è profondo 13 metri – giovedì scorso nel comune di ... Leggi su ilfattoquotidiano

