L’incredibile viaggio di Messi oltre la tattica: ora è il 10 definitivo (Di lunedì 13 luglio 2020) “Se Messi giocasse da 6, 8 o 10 sarebbe comunque il migliore al mondo. Sarebbe poco saggio se gli mettessimo dei limiti ”, diceva Luis Enrique nel 2016. Tre anni prima Guardiola affermava più o meno lo stesso concetto. I numeri, Messi, li ha dati tutti nel suo incredibile viaggio attraverso la tattica: da Rijkaard a Setién lo hanno piazzato un po’ ovunque sul fronte dell’attacco blaugrana, e ha vinto sei Palloni d’Oro. Dall’essere un estremo esplosivo, ai suoi inizi, fino al falso nove più autentico della storia, per consacrarsi definitivamente a 33 anni come un dieci devastante. “Le ultime partite – scrive il Mundo Deportivo, che descrive il percorso tattico dell’argentino – offrono il segno di una nuova reinvenzione che mira ad ... Leggi su ilnapolista

