Le autostrade tornino in mano allo Stato | troppe le inefficienze dei gestori

Il crollo del ponte Morandi ha segnato uno spartiacque, un prima e un dopo sulla percezione delle persone nei confronti di chi gestisce la rete autostradale italiana. Nel'occhio del ciclone ci è finita, giustamente, Atlantia dei Benetton, ma ben presto si è capito che anche le altre società hanno più di uno scheletro nell'armadio e che è necessario più che mai ritornare a una statalizzazione della autostrade. Questo sistema di gestione, semplicemente, non regge più. Ci si augura che la procedura di revoca a fronte di "gravi e continuative inadempienze" per Aspi possa creare un precedente: chi sbaglia, deve pagare. Non si può chiudere un occhio sulle 43 vittime del Morandi, sugli ingorghi che stanno tenendo in ostaggio mezza Italia, sui pedaggi sempre più alti a fronte di maggiori ...

