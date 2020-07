Jojo Rabbit in blu-ray, la recensione: guerra e violenza si sbeffeggiano anche con i colori (Di lunedì 13 luglio 2020) La recensione del blu-ray di Jojo Rabbit: il film di Taika Waititi esibisce un video al top per dettaglio con una vivacità cromatica molto distante dai look bellici. Buono l'audio, extra non corposi ma interessanti e ironici. Una statuetta per la miglior sceneggiatura non originale e altre cinque nomination agli Oscar sono state il bottino della satira divertente e corrosiva firmata da Taika Waititi. Come vedremo nella recensione di Jojo Rabbit in blu-ray, anche il prodotto homevideo appena uscito valorizza l'inconfondibile stile del regista neozelandese, che tra umorismo e pathos mette in scena gli orrori del nazismo attraverso gli occhi di un bambino, inizialmente entusiasta dalle gesta di Adolf Hitler, che gli appare spesso come amico immaginario. Oltre a ... Leggi su movieplayer

