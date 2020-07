Inter-Torino 3-1: nerazzurri secondi, spauracchio Serie B per i granata (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Inter torna a sorridere. Il successo conquistato al Meazza per 3-1 sul Torino permette ai nerazzurri di agguantare il secondo posto in classifica, a pari punti con la Lazio. I granata restano invece inguaiati nella lotta per non retrocedere, a sole quattro lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo. Finalmente l'Inter, finalmente una vittoria. È questo l'unico pensiero dei tifosi nerazzurri, che vogliono godersi i tre punti senza pensare al domani. La squadra di Antonio Conte mantiene il... Leggi su 90min

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? L'intervista esclusiva a Nicolò Barella ?? I migliori gol segnati contro il Torino ?? Tut… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Inter Milan 0-1* Torino *(Belotti 17‘) #SSFootball - Gazzetta_it : #Lautaro, occasione d'oro: con lui l' #Inter insegue il secondo posto e... 10 milioni - LZ__19 : L'Inter è stata rimontata un po troppo. Ma bisogna dire anche che l'anno scorso non abbiamo mai vinto una partita… - FedericoRana1 : Tutta la gioia dei tifosi dell'#Inter dopo la vittoria sul #Torino: l'hashtag '#Conteout' è il secondo più usato d… -