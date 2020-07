Insulti razzisti a Zaha Arrestato un 12enne (Di lunedì 13 luglio 2020) Wilfried Zaha ancora nel mirino degli attacchi razzisti. Stavolta però a insultare l'attaccante del Crystal Palace è un ragazzino di appena 12 anni, subito Arrestato dalla polizia delle West Midlands. ... Leggi su quotidiano

Wilfried Zaha ancora nel mirino degli attacchi razzisti. Stavolta però a insultare l’attaccante del Crystal Palace è un ragazzino di appena 12 anni, subito arrestato dalla polizia delle West Midlands.Il giorno dopo il 2-2 in casa della Juventus arrivano le scuse del team manager dell'Atalanta, Mirco Moioli, per gli insulti razzisti rivolti al tifoso del Napoli che aveva avvicinato, in chiaro atteg ...