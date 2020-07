Il silenzio sugli innocenti (Di lunedì 13 luglio 2020) In un pressoché generalizzato silenzio -in violazione delle leggi italiane e delle normative europee e internazionali- da mesi centinaia probabili di richiedenti asilo vengono fermati a Trieste e nelle altre località della regione, rispediti in Slovenia e da qui trasportati in Croazia e poi in Bosnia Erzegovina.In Italia vengono fermati, caricati (rapiti) su furgoni e rispediti indietro senza alcun provvedimento formale e senza possibilità che possano opporsi a quello che (non) gli viene notificato. Sono dei deportati senza nome, dei fantasmi, dei desaperacidos, di cui non sapremo più niente. Molti scappano dalle milizie dei talebani, altri dalle fazioni siriane in guerra, altri dalla repressione dei kurdi in Turchia, ma anche in questo caso non ne sapremo mai nulla.Da tempo migliaia di rifugiati fuggono dalla Siria, dall’Afghanistan, ... Leggi su huffingtonpost

