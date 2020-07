Il Mattino - Caso Callejon, l'addio resta la soluzione più probabile ma c'è una speranza (Di lunedì 13 luglio 2020) Che futuro per Josè Callejon? Ieri ne ha parlato anche Rino Gattuso, ricordando il valore del calciatore ma sottolineando come in ogni Caso bisogna rispettare le scelte della società, Sul tema arrivano le notizie diffuse dall'edizio ... Leggi su tuttonapoli

Cor-Sport : il caso Inter-Juve denunciato da Pecoraro al Mattino finisce in Procura L’intervista dell’ex Procuratore federale Giuseppe Pecoraro, rilasciata ieri a Il Mattino, ha destato non poco scalpore. Tanto che i fatti relativi a Inter-Juve del 2018, scrive il Corriere dello Sport, finiranno in un esposto che nei ...

tuttonapoli : Il Mattino - Caso Callejon, l'addio resta la soluzione più probabile ma c'è una speranza - butjoonluvr : sono le tre del mattino ti pare il caso - StanzaSamsa : RT @un_filo: Da qui si sentono i treni in lontananza, ci faccio caso soprattutto al mattino presto. L’euforia di arrivi, gli struggimenti d… - senecaepericle : @MarcoSanavia1 È un mestiere. Alle 20/20.30 spariscono magicamente. Fateci caso. Sarebbe da capire se qualcuno li p… - RicomincioLa : RT @quintaema: Casa mia é un porto di mare. É una colonia estiva. Ragazzi vanno, vengono, dormono, mangiano. Qualcuno conosciuto. Qualcuno… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Caso Virus Lazio, 20 nuovi casi: 16 di importazione. A Civitavecchia positivo bimbo di un anno Il Mattino Il Mattino - Caso Callejon, l'addio resta la soluzione più probabile ma c'è una speranza

Ieri ne ha parlato anche Rino Gattuso, ricordando il valore del calciatore ma sottolineando come in ogni caso bisogna rispettare le scelte della società, Sul tema arrivano le notizie diffuse ...

Coronavirus, 28 nuovi casi oggi in Calabria: salgono a 57 i casi attivi

Sono 20 i migranti sbarcati sabato a Roccella Jonica, sulle coste della Calabria, di cui 5 positivi al Covid. È il risultato dei primi tamponi eseguiti poche ore dopo l’arrivo dall’ospedale di Reggio ...

Ieri ne ha parlato anche Rino Gattuso, ricordando il valore del calciatore ma sottolineando come in ogni caso bisogna rispettare le scelte della società, Sul tema arrivano le notizie diffuse ...Sono 20 i migranti sbarcati sabato a Roccella Jonica, sulle coste della Calabria, di cui 5 positivi al Covid. È il risultato dei primi tamponi eseguiti poche ore dopo l’arrivo dall’ospedale di Reggio ...