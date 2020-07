Fuga dalla Lega – Il braccio destro del coordinatore di Salerno si candida con De Luca (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Crolla la Lega in Campania. Il fuggi-fuggi dei potenziali candidati dal Carroccio fa registrare casi eclatanti: ultimo in ordine di tempo, quello di Alessandro Fimiani, giovane consigliere comunale di Portici, che indiscrezioni attendibili danno come in procinto di candidarsi in una delle liste che sostengono Vincenzo De Luca. Fimiani è il più stretto sodale politico di Nicholas Esposito, coordinatore provinciale della Lega a Salerno, noto nell’ambiente leghista per l’abitudine di ripetere ai suoi interlocutori di essere “blindato” da Matteo Salvini per un futuro posto in parlamento. Esposito e Fimiani si sono candidati nella ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Fuga dalla Fuga dalla folla: c'è anche la Reggia di Caserta fra le otto mete italiane di quest'estate secondo Volagratis | CasertaWeb Furti tentati in casa e ditta: videocamere immortalano uno dei ladri

LECCE – Sono almeno due i furti (uno tentato, l’altro in parte riuscito) nelle ultime 24 ore, nel Salento. In un caso, le videocamere di sorveglianza hanno immortalato un individuo: è stato già identi ...

Fuga dalla folla: dall’Isola d’Elba alla Reggia di Caserta, 8 mete italiane tutte da scoprire quest’estate

NAPOLI – Per i viaggiatori questa del 2020 sarà un’estate insolita e in molti sceglieranno di rimanere all’interno dei confini italiani per andare alla scoperta delle tante meraviglie del Bel Paese. A ...

