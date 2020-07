Far Cry 6 sarà il primo gioco della serie che permetterà ai giocatori di esplorare una vasta città (Di lunedì 13 luglio 2020) I giochi Far Cry hanno sempre avuto ambientazioni piuttosto "selvagge", con poca civiltà in-game. Far Cry 6, invece, avrà luogo in una versione immaginaria di Cuba, una nazione insulare chiamata Yara, e per la prima volta nella serie, sarà introdotto un ambiente urbano a tutti gli effetti, con la capitale di Yara che sarà completamente esplorabile.In una recente intervista, il narrative director di Far Cry 6, Navid Khavari, ha parlato proprio di questo argomento."È stata un'esperienza straordinaria anche solo per farne parte" ha dichiarato Khavari. "Il nostro team ha svolto un lavoro straordinario; è un un onore essere il primo Far Cry che ha una capitale!"Leggi altro... Leggi su eurogamer

