"E allora perché non prende il Mes?". Stato d'emergenza, Minzolini svela la farsa di Conte (Di lunedì 13 luglio 2020) I controsensi, le contraddizioni e i disastri del governo Messi a nudo da Augusto Minzolini, ospite a L'aria che tira su La7, dove fa il punto sulla controversa proroga dello Stato d'emergenza per coronavirus che il governo e Giuseppe Conte vareranno a breve: "Il popolo italiano ha una pazienza illimitata, colpisce la contraddizione del governo sulla richiesta di Stato d'emergenza", premette Minzolini. Dunque, il retroscenista sottolinea: "C'è una richiesta di Stato d'emergenza da parte del governo, a quel punto dovrebbero esserci due cose coerenti e conseguenti: devi chiudere le frontiere e devi prendere ora il Mes. Il limite è Stato superato da ... Leggi su liberoquotidiano

I controsensi, le contraddizioni e i disastri del governo messi a nudo da Augusto Minzolini, ospite a L'aria che tira su La7, dove fa il punto sulla controversa proroga dello stato d'emergenza per cor ...