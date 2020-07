Capello: «Champions? Napoli può mettere in difficoltà il Barca, l’Atalanta invece il Psg» (Di lunedì 13 luglio 2020) Intervistato da Radio Rai, Fabio Capello ha parlato di Napoli e Atalanta in vista dei rispettivi match contro Barcellona e Psg L’ex allenatore della Juventus e dell’Inghilterra, Fabio Capello, ha così parlato del Napoli e dell’Atalanta in vista dei match di Champions League contro Barcellona e Paris Saint Germain: Napoli – «Il Barcellona di adesso è in grande difficoltà, soprattutto quando deve difendere. Il Napoli è una squadra ben organizzata e penso che possa mettere in seria difficoltà i blaugrana: spero che la forma resti questa per altre settimane». ATALANTA – «La squadra di Gasperini conosce il suo valore, hanno voglia, insieme alla città, di fare ... Leggi su calcionews24

