Autostrade, un'intervista di Conte e una soluzione di Renzi (Di lunedì 13 luglio 2020) Giuseppe Conte prende posizione sulla questione Autostrade e diffonde la sua intervista al giornale più schierato per la revoca della concessione. Mentre arrivano controfferte di Aspi. Matteo Renzi ha una soluzione, piuttosto statalista e costosetta ma è una soluzione Nicola Zingaretti res Leggi su ilfoglio

GiuseppeConteIT : Dossier #Autostrade, qui di seguito la mia intervista di oggi sul @fattoquotidiano ?? - petergomezblog : Autostrade, Conte: “Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie delle vittime”. L’intervista es… - marattin : Spesso la soluzione ai problemi è noiosa, lunga e non ci sta in un tweet o in uno slogan. Sulla vicenda Autostrade… - de_mico : RT @CarloCalenda: Autostrade, ILVA, Alitalia e molto altro nell’intervista con @classcnbc. - MarcoAcco68 : RT @GiuseppeConteIT: Dossier #Autostrade, qui di seguito la mia intervista di oggi sul @fattoquotidiano ?? -