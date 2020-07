Ultime Notizie Roma del 12-07-2020 ore 20:10 (Di domenica 12 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione della Luigi in studio proteste in Calabria dove manifestanti hanno bloccato la Statale 18 ad Amantea in provincia di Cosenza per protestare contro l’arrivo di alcuni migranti positivi al covid-19 sbarcati a Roccella Ionica si tratta di 13 pakistani Al momento asintomatici la task-force dell’asp di Cosenza via più protocolli e sta gestendo in loco il focolaio di migranti la governatrice Jole Santelli scrive al premier Conte requisire navi per i controlli altrimenti non esiterò ad agire vietando gli sbarchi in Calabria ha detto la governatrice della Regione Calabria sito dell’ epidemia covid quella approntata è stata una prova molto difficile per tutto il paese una sfida insidiosa in parte lo è ancora anche se adesso ci siamo meglio ... Leggi su romadailynews

