Udinese-Juve 2002, Pineda rivela: "Mi rifiutai di giocare per non far parte del 'biscotto'" (Di domenica 12 luglio 2020) Lo Scudetto 2001-02, vinto dalla Juventus ai danni dell'Inter con il famoso epilogo del 5 maggio, a distanza di quasi 20 anni continua a far discutere. Leggi su tuttonapoli

FcInterNewsit : L'ex Udinese Pineda: 'Il 5 maggio non volli giocare con la Juve. Non volevo partecipare a biscotti' - ErmaMauri : RT @fcin1908it: Udinese-Juve 2002, Pineda: 'Non giocai, non volevo fare il 'biscotto'. Qualche giorno prima...' - - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali - peseroforever : @IlFabio88 @picchio74mou @fcin1908it Ti ho chiesto chi ha segnato il terzo gol di quel Udinese-Juve. Senza insulti. - arabellara : RT @Agato_Agato: Pineda parla di combine in riferimento a Udinese-Juve del 2002. Top calcio 24 stasera: -