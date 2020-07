Serie A, solo un giocatore squalificato dopo le gare dell'11 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo le tre gare della 32 esima giornata che si sono disputate ieri, sabato 11 luglio 2020. solo uno il calciatore squalificato, per una giornata: si tratta dell'esterno colombiano della Juventus Juan Cuadrado, già diffidato e ammonito nella gara (terminata 2-2) all'Allianz Stadium tra i bianconeri e l'Atalanta per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Maurizio Sarri, quindi, non avrà a disposizione l'esterno... Leggi su 90min

