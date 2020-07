Sconcerti: "Juve-Atalanta? Sono perplesso, in quei rigori non c'è calcio" (Di domenica 12 luglio 2020) Mario Sconcerti, giornalista, ha analizzato il 2-2 tra Juventus e Atalanta sul Corriere della Sera. Sconcerti si è focalizzato principalmente sui due calci di rigore concessi ai bianconeri. Due rigori netti in virtù del regolamento attuale (il primo simile a quello di Bonucci con il Milan). Ed è proprio il regolamento a lasciare delle perplessità. Così Sconcerti: "Che devo dirvi? Resto molto perplesso davanti a un risultato così, strappato dalla Juve con due rigori il cui concetto mi è poco... Leggi su 90min

