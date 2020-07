Rapina a Napoli, accoltellati padre e figlio (Di domenica 12 luglio 2020) Napoli, padre e figlio accoltellati durante un tentativo di Rapina I due se la sono cavata con una prognosi di dieci giorni. Indagini in corso sul caso. Napoli, padre e figlio accoltellati in un tentativo di Rapina. Le vittime sono un uomo di cinquantuno anni e un ragazzo di diciotto. I due fortunatamente non sono in pericolo di vita e sono stati dimessi con una prognosi di dieci giorni. Napoli, padre e figlio accoltellati durante una Rapina L’episodio è avvenuto in Corso Meridionale, a Napoli. Il padre e il figlio erano insieme quando sono stati avvicinati da ... Leggi su newsmondo

Padre e figlio accoltellati a Napoli durante una rapina Padre e figlio sono stati accoltellati a Napoli ieri sera durante una rapina . È accaduto al corso Meridionale, nei pressi della stazione centrale Serata di terrore ieri sera un Padre e figlio a Napoli . I due erano a bordo della propria auto ...

Napoli - il dolce gesto di Insigne : regala un motorino al ragazzo rapinato durante la festa per la Coppa Italia Nella notte della finale di Coppa Italia , vinta dal Napoli ai rigori sulla Juventus, i tifosi azzurri si sono riversati per le strade a festeggiare. Fra i cori e la grande felicità per il trofeo guadagnato però, sono stati ...

Napoli - immigrati danno il caffé "corretto" col narcotico e rapinano le vittime nella Stazione Narcotizzavano e rapinavano le loro vittime nella Stazione ferroviaria di Napoli. Due immigrati algerini sono stati sottoposti a fermo dagli agenti della Polizia ferroviaria della Campania. Sono accusati di rapina con sostanze ...

