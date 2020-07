Nuovo record di contagi in Usa, più di 60.000 in 24 ore. E Trump indossa la mascherina per la prima volta (Di domenica 12 luglio 2020) Gli Stati Uniti hanno registrato 66.528 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore, un Nuovo record per il Paese, il più colpito al mondo dalla pandemia, secondo la Johns Hopkins University. Il numero totale di casi confermati dall'inizio dell'epidemia è salito così a 3.242.073, secondo l'università con sede a Baltimora e i cui bilanci fanno da riferimento. Il numero di morti è salito a 134.729, 760 in più rispetto al giorno precedente. Il numero giornaliero di nuove infezioni ha superato i 60.000 per il quinto giorno consecutivo negli Stati Uniti, dove, per ammissione delle autorità sanitarie, l'epidemia è fuori controllo in diversi Stati.Per la prima volta, il presidente Donald Trump ha indossato una mascherina ... Leggi su ilfogliettone

fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo record di contagi in #Usa. 66.528 in 24 ore - repubblica : Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: 220mila in un solo giorno. Male gli Usa [aggiornamento delle 07:54] - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: 220mila in un solo giorno [aggiornamento delle 11:09] - BObliterato : Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: 220mila in un solo giorno -