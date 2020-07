Migranti a Roccella Jonica: 28 positivi al coronavirus (Di domenica 12 luglio 2020) Fanno parte di un gruppo di 70 pachistani avvistato a poche miglia dalla costa. Sotto pressione anche Lampedusa: 791 persone arrivate nelle ultime 48 ore Leggi su corriere

Corriere : A Roccella Jonica sbarcati 28 positivi al coronavirus. Allarme anche a Lampedusa: 791 ... - MediasetTgcom24 : Roccella Jonica, casi di Covid tra i 70 migranti sbarcati venerdì #migranti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - IscaRoberto : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - danisailor7 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Roccella

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 13.303 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.945 morti e 194.579 guariti, per un totale di 242.827 casi totali. Qui le ultime notizi ...Nuovo record giornaliero di contagi negli Stati Uniti, il Paese piu' colpito dal coronavirus: ieri se ne sono registrati 66.528 nuovi casi, mai cosi' tanti in 24 ore, secondo un conteggio della Johns ...