Il Sassuolo sogna in grande. Locatelli avverte: “Crederci sempre!” (Di domenica 12 luglio 2020) Il Sassuolo non si ferma più. Dopo i successi contro Fiorentina, Lecce e Bologna, i neroverdi superano anche la Lazio a domicilio con le reti di Giacomo Raspadori e Francesco Caputo. Un filotto straordinario che rende lecito sognare l'accesso all'Europa League. I ramarri si preparano a un finale di stagione molto intenso, che li vedrà affrontare Juventus, Cagliari, Milan, Napoli, Genoa e Udinese.CARICAL'ambiente crede nell'impresa, nonostante un calendario assai complesso. Una testimonianza del morale alto del Sassuolo viene da Manuel Locatelli. Il centrocampista affida ai social le sue impressioni: "Crederci sempre! grande vittoria".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/locamanuel73/status/1282254915109294080" Il Sassuolo sogna in ... Leggi su itasportpress

RASPADORI - IL DIAMANTE NEROVERDE : IL SASSUOLO SOGNA Dal gol annullato al VAR, alla gioia del primo gol in Serie A col SASSUOLO per Giacomo RASPADORI nella gara contro la Lazio: tutto questo succede in meno di sessanta minuti. E il gol, possiamo dirlo, vale anche doppio. Perché è dal suo ...

Sassuolo scatenato - quarto successo di fila : "Si può sognare" Quattro su quattro. Dopo i pareggi contro Inter e Hellas Verona, il Sassuolo ha cambiato marcia. Solo vittorie dalla rimonta strepitosa contro i veronesi: battute nell'ordine Fiorentina, Lecce, Bologna e Lazio. La squadra di Roberto De Zerbi vive un ...

Lazio-Sassuolo - Caputo : "Dopo questa vittoria giusto sognare l'Europa" "Dopo questa vittoria è giusto sognare l'Europa League. Non ci dobbiamo dannare per questo obiettivo ma pensiamo a giocare senza pressioni e con la testa libera". Così l'attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo sogna RASPADORI, IL DIAMANTE NEROVERDE: IL SASSUOLO SOGNA alfredopedulla.com JUVENTUS E ATALANTA PARI DI RIGORE. CROLLA LA LAZIO, VINCE LA ROMA

A Torino Juventus e Atalanta pareggiano 2 – 2 e, complice anche la sconfitta nel pomeriggio della Lazio, i bianconeri vedono avvicinarsi il traguardo del titolo. All’Allianz Stadium si è vista per lar ...

Cristiano Ronaldo su rigore salva la Juventus, 2-2 con l'Atalanta

La Juve pareggia 2-2 la sfida con l'Atalanta, nel match valido per la 32/a giornata di Serie A. Bergamaschi avanti due volte, nel primo tempo con Zapata, nel secondo con Malinovskyi ma sempre riacciuf ...

