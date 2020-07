Il ballottaggio delle presidenziali in Polonia sembra in bilico (Di domenica 12 luglio 2020) I sondaggi danno più o meno appaiati il presidente uscente Andrzej Duda, vicino al partito di governo Diritto e Giustizia, e lo sfidante europeista Rafał Trzaskowski Leggi su ilpost

luc798 : RT @ultimenotizie: #Polonia al voto oggi per il cruciale ballottaggio delle presidenziali che definirà il futuro politico del quinto paese… - XERDAN_Design : RT @repubblica: Polonia al ballottaggio presidenziale, sfida sul filo del rasoio tra Duda e Trzaskowski [aggiornamento delle 10:22] https:/… - lorepregliasco : Oggi il ballottaggio delle presidenziali in Polonia - EmaPaladino : RT @paolapeduzzi: oggi c’è il ballottaggio delle presidenziali polacche, qui si spiega perché, se vince Rafal Trzaskowski, è un bel giorno… - pakovgt63 : RT @repubblica: Polonia al ballottaggio presidenziale, sfida sul filo del rasoio tra Duda e Trzaskowski [aggiornamento delle 10:38] https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : ballottaggio delle

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a proposito della probabile formazione del Napoli in vista della partita in programma stasera al San Paolo contro il Milan, in porta ci sarà ancora ...Roma, 12 lug. (askanews) - Sono in corso dalle 7 in Polonia le operazioni di voto per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, cruciale per plasmare il futuro della Polonia e le sue complicate re ...