GP Stiria, Leclerc: “E’ tutta colpa mia, chiedo scusa a Vettel” (Di domenica 12 luglio 2020) “Mi scuso, quando uno sbaglia deve essere onesto. Oggi non sono stato bravo, non trovo altre parole. Sono deluso di me stesso. Ho detto a inizio anno che non volevo perdere un’opportunità e oggi potevo far meglio”. Charles Leclerc si scusa con Sebastian Vettel dopo il contatto, con tanto di doppio ritiro in casa Ferrari, al via del Gran Premio di Stiria. “Oggi sarebbe stato difficile fare grandi punti con la performance che avevamo ma è totalmente colpa mia – ha aggiunto il monegasco ai microfoni di Sky Sport F1 -. Mi dispiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portare upgrade, che non ci hanno portato dove volevamo, ma son stato io a buttar via tutto”. “Non ci sono scuse: avevo tanta voglia di far bene, forse troppa. Sono stato troppo ottimista, ho ... Leggi su sportface

rtl1025 : ?? Scontro tra le due #Ferrari di Sebastian #Vettel e Charles #Leclerc nel primo giro del Gp di #Stiria. Il tedesco… - Eurosport_IT : ?????? - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel!… - SkySportF1 : ?? Pole da record di @LewisHamilton! Miglior risultato in carriera per @Carlossainz55 e @GeorgeRussell63 ? Male le F… - RaiSport : #Leclerc: 'Mi scuso, è tutta colpa mia. Deluso da me stesso' Il ferrarista: 'Avevo tanta voglia di far bene, forse… - SvSport1 : Formula 1. In Stiria Leclerc la combina grossa: errore del monegasco, le Ferrari fuori gara dopo un giro -