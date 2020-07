Germania: le pompe di benzina dovranno essere dotate di colonnine per EV (Di domenica 12 luglio 2020) La Germania pare stia viaggiando a spron battuto verso l’elettroficazione del parco auto e verso l’incentivazione dei consumatori ad adottare tale pratica al più presto. Uno degli ultimi provvedimenti per raggiungere tale scopo riguarda l’installazione obbligatoria di colonnine di ricarica per auto elettriche in tutte le pompe di benzina. Misura quanto mai sensata, non solo … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Germania: le pompe di benzina dovranno essere dotate di colonnine per EV -

Ultime Notizie dalla rete : Germania pompe Alla scoperta di Ksb Italia, tra valvole e pompe speciali per il trasporto dei fluidi Industria Italiana Germania: le pompe di benzina dovranno essere dotate di colonnine per EV

La Germania pare stia viaggiando a spron battuto verso l’elettroficazione del parco auto e verso l’incentivazione dei consumatori ad adottare tale pratica al più presto. Uno degli ultimi provvedimenti ...

L’auto elettrica inquinante? Una fake news

Un team guidato dai ricercatori della Radboud University nei Paesi Bassi, mettendo a confronto i veicoli elettrici con i veicoli a benzina quanto ad emissioni, ha scoperto che i primi sono complessiva ...

La Germania pare stia viaggiando a spron battuto verso l’elettroficazione del parco auto e verso l’incentivazione dei consumatori ad adottare tale pratica al più presto. Uno degli ultimi provvedimenti ...Un team guidato dai ricercatori della Radboud University nei Paesi Bassi, mettendo a confronto i veicoli elettrici con i veicoli a benzina quanto ad emissioni, ha scoperto che i primi sono complessiva ...