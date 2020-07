Escursionista scivola in dirupo: soccorsa da Vvf e Cnsas (Di domenica 12 luglio 2020) Vigili del fuoco e Soccorso Alpino sono intervenuti nel pomeriggio per il recupero di una Escursionista che era scivolata in un dirupo in Località Pescolletta sotto Pizzo Tre Vescovi nel Comune di Monterfortino (Fermo). La donna, dopo essere stata raggiunta a piedi, è stata posta su di una apposita barella e trasportata a spalla presso l’eliambulanza ed in seguito presso l’ospedale regionale di Torrette di Ancona per le cure del caso. I vigili del fuoco sono intervenuti con personale specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale) dalla Sede Centrale di Macerata ed una squadra dal distaccamento di Camerino per un totale di 8 unità.L'articolo Escursionista scivola in dirupo: soccorsa da Vvf e Cnsas Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

