"Disumano". Lucaselli da Taranto, la vergogna nel centro accoglienza (Di domenica 12 luglio 2020) Nell'hotspot di Taranto la situazione migranti è gravissima. La denuncia è quella della deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli che dopo il blitz nel centro di prima accoglienza pugliese ha lanciato l'allarme sugli immigrati, anche bambini, ammassati nella struttura in condizioni disumane. “Questa mattina siamo stati all'hotspot di Taranto - denuncia nel video pubblicato su Facebook - dove per legge gli immigrati possono permanere al massimo 72 ore. E invece ci sono oltre 200 immigrati che faranno qui la quarantena in condizioni inumane. Inviterei qui qualche temerario collega sinistroide per fargli vedere le condizioni in cui vivono i bambini che loro dicono di voler tutelare. Siete voi che dovreste migrare! Leggi su iltempo

