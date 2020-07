Covid, in Florida più di 15mila contagiati in 24 ore (Di domenica 12 luglio 2020) Record di casi di coronavirus in Florida. Lo Stato ha riportato il più alto numero di contagi in tutto il Paese. Secondo le statistiche del Dipartimento della salute, 15.299 persone sono risultate positive nelle ultime 24 ore, per un totale di 269.811 casi. Leggi su huffingtonpost

Covid Usa - c’è un caso Florida : contagi e decessi aumentano ma Disney World riapre Preoccupa la situazione in Florida dove il Coronavirus sta provocando la morte di centinaia di persone. 496 i decessi in una sola settimana Negli Stati Uniti in balia della pandemia di Coronavirus c’è un caso Florida . In questo stato si ...

Preoccupa la situazione in dove il Coronavirus sta provocando la morte di centinaia di persone. 496 i in una sola settimana Negli Stati Uniti in balia della pandemia di Coronavirus c’è un . In questo stato si ... Comuni allo stremo. L'onda lunga del Covid si sente anche nella florida Collecchio Trecentomila euro tra minori entrate nelle casse del comune e maggiori uscite utili ad attutire la crisi portata dalla Covid -19. Sono questi i conti che Maristella Galli, sindaca di Collecchio , città di quasi 15.000 abitanti in provincia di ...

Trecentomila euro tra minori entrate nelle casse del comune e maggiori uscite utili ad attutire la crisi portata dalla -19. Sono questi i conti che Maristella Galli, sindaca di , città di quasi 15.000 abitanti in provincia di ... Come Texas - Arizona e Florida hanno dato retta a Trump e ora sono alla seconda ondata COVID-19 Il governatore del Texas Greg Abbott aveva imposto un lockdown di soli trenta giorni quando l’epidemia di Coronavirus SARS-COV-2 ha colpito l’America. Quello dell’Arizona Doug Doucey si faceva vedere raramente in giro con la ...

GassmanGassmann : Questi stanno riaprendo DisneyWorld in Florida ,mentre i casi di Covid-19 toccano il Massimo di contagi in 24 ore..… - rossaIII : RT @HuffPostItalia: Covid, in Florida più di 15mila contagiati in 24 ore - 007Vincentxxx : RT @HuffPostItalia: Covid, in Florida più di 15mila contagiati in 24 ore - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Covid, in Florida più di 15mila contagiati in 24 ore - HuffPostItalia : Covid, in Florida più di 15mila contagiati in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Florida Florida, muore 11enne positiva al Covid-19: è la quarta vittima minorenne nello Stato Fanpage.it Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima volta con la mascherina

Non accenna a fermarsi la corsa del coronavirus nel mondo. Come confermato dall’Organizzazione mondiale della sanità, venerdì sono stati registrati 228.186 casi in più, battendo l’ennesimo record di n ...

Trump si è fatto vedere con la mascherina

Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infine mostrato in pubblico indossando una mascherina, oltre tre mesi dopo che i funzionari della sua stessa amministrazione avevano raccomanda ...

Non accenna a fermarsi la corsa del coronavirus nel mondo. Come confermato dall’Organizzazione mondiale della sanità, venerdì sono stati registrati 228.186 casi in più, battendo l’ennesimo record di n ...Sabato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è infine mostrato in pubblico indossando una mascherina, oltre tre mesi dopo che i funzionari della sua stessa amministrazione avevano raccomanda ...