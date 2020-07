Covid-19, apprensione per gli sbarchi di immigrati a Roccella Jonica, il sindaco dichiara: “Nostro dovere aiutarli” (Di domenica 12 luglio 2020) Tanta preoccupazione all’interno della cittadina di Roccella Jonica, dove nelle ultime due settimane sono sbarcati due barconi con dei migranti, di cui l’ultimo con a bordo 70 persone di nazionalità pakistana, arrivati nella cittadina lo scorso 10 luglio, di cui 48 sono adulti e i restanti minorenni. La notizia che ha spaventato la popolazione del luogo è che 28 sono risultati positivi al coronavirus. Il sindaco: “Nessuna preoccupazione, nostro dovere aiutarli” Il sindaco di Roccella, Vittorio Zito, attraverso il proprio profilo Facebook ha così dichiarato in merito: “Roccella ospita 20 migranti, minori non accompagnati, sbarcati la scorsa notte. Lo fa perché è un suo preciso ... Leggi su giornal

