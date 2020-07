Ultime Notizie Roma del 11-07-2020 ore 19:10 (Di sabato 11 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la presidente del Senato Elisabetta casellati ha confermato che martedì prossimo il Parlamento si esprimerà sulla proroga dello stato di emergenza per il covid-19 fino al 31 dicembre la misura era stata proposta dal premier Conte che aveva spiegato che la decisione sarà pronunciata nel debito confronto con il Parlamento il segretario del PD Zingaretti ha già assicurato che il suo partito è pronto a sostenere Qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia il consulente del ministro speranza Walter Ricciardi si tratta di una misura assolutamente indispensabile sono oltre 560 mila i morti registrati finora A livello mondiale a causa del coronavirus mentre il bilancio complessivo sfiora d’oggi la soglia di 12 milioni e mezzo negli Stati ... Leggi su romadailynews

