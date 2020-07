Thomas Widman: l’assessore degli “scaldacollo” positivo al Coronavirus (Di sabato 11 luglio 2020) Thomas Widmann, assessore provinciale altoatesino alla Sanità, era finito nelle cronache nazionali a fine marzo per la storia degli scaldacollo, ovvero della bandana “anti-virus” che non porteggeva dal Coronavirus: distribuita in 300mila pezzi nelle edicole dell’Alto Adige per un costo di 700mila euro e prodotte dal cugino dell’assessore alla sanità della provincia di Bolzano. A produrre la bandana, ha raccontato il sito di informazione salto.bz, sarebbe una grande impresa di cui è socio un cugino dell’assessore. La spesa sarebbe di 700mila euro. Thomas Widman: l’assessore degli “scaldacollo” positivo al Coronavirus La Procura della Repubblica di Bolzano a fine maggio ... Leggi su nextquotidiano

Bolzano - positivo al coronavirus l’assessore provinciale alla salute Thomas Widmann Thomas Widmann è risultato positivo al coronavirus dopo essere tornato da una vacanza in famiglia: l’assessore alla salute della Provincia autonoma di Bolzano si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone e ...

Ultime Notizie dalla rete : Thomas Widman Ticket a 36 euro, Kompatscher: «Ci saranno più prestazioni. E pagherà il 30% della popolazione» Alto Adige Innovazione Ticket. Kompatscher: "Pagherà solo il 30 per cento della popolazione"

Deciso l'aumento da 25 a 36 euro. Le maggiori entrate permetteranno di acquistare prestazioni aggiuntive e di pagare di più i medici, sostiene l'assessore Widmann, e così ridurre le liste d'attesa. Cr ...

Deciso l'aumento da 25 a 36 euro. Le maggiori entrate permetteranno di acquistare prestazioni aggiuntive e di pagare di più i medici, sostiene l'assessore Widmann, e così ridurre le liste d'attesa. Cr ...